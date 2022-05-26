Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın tanıtımı yapıldı

26.05.2022 14:15
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın tanıtımı yapıldı

Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı ve finalinin tanıtım toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı ve finalinin tanıtım toplantısı, Ankara'da yapıldı.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, milli sporcular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal ile federasyon yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Veli Ozan Çakır, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kez Modern Pentatlon Dünya Kupası organizasyonunun 4. etabı ile finaline ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu durum dünyada ilk kez oluyor. Bir ülke hem finale hem de bir etaba ilk kez ev sahipliği yapacak. Modern pentatlonda format değişikliğine gidildi. Ankara'da yapılacak organizasyon bu değişliğe göre Paris Olimpiyatları'nda uygulanacağı şekliyle gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Dünya Kupası finalinin ardından binicilik branşının yerine alınan engel parkurunun koşulacağı ilk test organizasyonunun da 27-28 Haziran'da Ankara'da yapılacağını dile getiren Çakır, "Biniciliğin yerini alacak 5. disiplinin ilk defa test edilecek olması uluslararası basının da ilgisini Ankara'ya çekecek." ifadelerini kullandı.

Sportif anlamda iyi bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Veli Ozan Çakır, şunları söyledi:

"Şu ana kadar aldığımız dereceler de bunu gösteriyor. Sezon Ankara'daki yarışlarla tamamlanmış olacak. Şu anda 3 madalya kazanmış durumdayız. İyi bir sezon geçiriyoruz. İlke Özyüksel'in Tokyo Olimpiyatları'nda aldığı 5'incilikle iyi sezonun sinyallerini vermiştik. Buğra Ünal da ikinci yedek kotayı almıştı. Çok büyük işlere imza atacak konuma geliyoruz. İlke dışında bir sporcumuz daha büyükler kategorisinde dünya kupalarında kürsü gördü. Paris'te en az 3 sporcuyla yer alacağımıza inanıyorum. Zaten bir ülkenin 2 kadın 2 erkek 4 kotası var. Paris'te hedefimiz kesinlikle kürsüde yer almak olacak. Paris Olimpiyat Oyunları'nın favori ülkelerinden biriyiz."

Veli Ozan Çakır'dan sonra söz alan milli sporcular, yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin ev sahipliğini avantaja çevirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Önemli sporcularla başkentte yarışmanın kendileri için büyük tecrübe olacağını aktaran sporcular, organizasyonda ellerinden geleni yaparak aldıkları derecelerle asıl hedefleri olimpiyatlarda başarıya ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı 7-12 Haziran'da, final etabı ise 23-26 Haziran'da Ankara Atlı Spor Kulübü ve Orman Genel Müdürlüğünün Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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