Türkiye-Galler maçının ilk 11\'leri belli oldu

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TV 8 ekranlarından yayımlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler: Darlow, Neco Williams, Joe Rodon, Cabango, Ben Davies, Joe Allen, Sheehan, Daniel James, Harry Wilson, Brennan Johnson, Mark Harris.

DÜDÜK İSPANYOL MUNUERA'DA

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

GALİBİYET LİDERLİĞİ GETİRECEK

4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor. Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da TSİ 20.00'de başlayacak.

GALLER İLE 10 GOLLÜ MAÇ

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

GALLER'E KARŞI SON 3 MAÇTA YENİLGİ YOK

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

21.11.2023-Cardiff-Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-1

19.06.2023-Samsun-Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2-0

16.06.2021-Bakü-EURO 2024: 0-2

20.08.1997-İstanbul-Dünya Kupası Elemeleri: 6-4

14.12.1996-Cardiff-Dünya Kupası Elemeleri: 0-0

25.03.1981-Ankara-Dünya Kupası Elemeleri: 0-1

15.10.1980-Cardiff-Dünya Kupası Elemeleri: 0-4

21.11.1979-İzmir-Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-0

29.11.1978-Wrexham-Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-1

636. MİLLİ MAÇ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 636. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 350'si resmi, 285'i özel toplam 635 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 635 karşılaşmanın 551'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

KENAN YILDIZ CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi. Milli takımda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.

MONTELLA İLE 18. SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 18'inci sınavını Galler karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 12'si resmi, 5'i özel 17 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'ya 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalırken, ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, gruptaki 3. karşılaşmasında Samsun'da Karadağ'ı 1-0, 4. maçında da İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendi.