Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da

Spor

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.

Şampiyona, 21-25 Ocak tarihlerinde Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

2025 yılında yapılacak uluslararası organizasyonları için milli takım hazırlık kampına çağrılacak sporcular, bu şampiyona sonucuna göre tespit edilecek.