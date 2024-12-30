Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.
Şampiyona, 21-25 Ocak tarihlerinde Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
2025 yılında yapılacak uluslararası organizasyonları için milli takım hazırlık kampına çağrılacak sporcular, bu şampiyona sonucuna göre tespit edilecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?