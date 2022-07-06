Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'tan sezon sonu mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'tan sezon sonu mesajı Açıklaması

06.07.2022 16:42
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'tan sezon sonu mesajı Açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç sporcusundan, antrenörüne ve yöneticisine bütün hentbol camiasına yeni sezona daha yüksek bir motivasyonla başlayabilmek için sezon sonunda iyi bir dinlenme diledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç sporcusundan, antrenörüne ve yöneticisine bütün hentbol camiasına yeni sezona daha yüksek bir motivasyonla başlayabilmek için sezon sonunda iyi bir dinlenme diledi.

Başkan Kılıç, hentbol sezonunun sona ermesi nedeniyle yayımladığı mesajında sporcular, antrenörler, hakemler, gözlemciler, yöneticiler, çalışanlar, sponsorları ve hentbola gönül veren dostlarıyla birlikte bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili hentbol ailem. Hentbolun güzelliğini, coşkusunu ve heyecanını ülkemizin dört bir yanına hep birlikte taşıdığımız, her açıdan yenilendiğimiz bir dönem yaşadık. Bu süreçte büyük bir özveri ile her zaman yanımızda olduğunuz, emeğinizi, zamanınızı ve enerjinizi hentbolumuza verdiğiniz için gönülden teşekkür ederim. Şimdi kısa bir mola zamanı… Sizlere, yeni sezona en yüksek motivasyonla başlamanızı sağlayacak, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte harika zaman geçireceğiniz bir dinlenme dönemi diliyorum."

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Kaynak: AA

Uğur Kılıç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'tan sezon sonu mesajı Açıklaması - Son Dakika

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