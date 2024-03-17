Türkiye, Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağında 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağında 4 madalya kazandı

Türkiye, Karate 1 Premier Lig\'in ikinci ayağında 4 madalya kazandı

Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da tamamlandı. Türkiye 2 gümüş, 2 bronz toplamda 4 madalyayla turnuvayı tamamladı. Erkek kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, gümüş madalya kazandı. Erkek kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer ile kadın katada Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti. Premier Lig'in ilk ayağı Fransa'da gerçekleştirildi ve Türkiye'den sonra Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile sona erecek.

17.03.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da tamamlandı.

Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvayı, Türkiye 2 gümüş, 2 bronz toplamda 4 madalyayla tamamladı.

Erkek kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, gümüş madalya kazandı.

Erkek kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer ile kadın katada Dilara Bozan ise bronz madalya elde etti.

İlk ayağı Fransa'da gerçekleştirilen Premier Lig, Türkiye'den sonra Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağında 4 madalya kazandı - Son Dakika

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