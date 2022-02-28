Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

28.02.2022 12:25
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba

17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe

20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


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