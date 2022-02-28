Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
1 Mart Salı
20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Mart Çarşamba
17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler
3 Mart Perşembe
20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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