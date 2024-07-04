Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Master Yarışları Kocaeli'de yapılacak

Spor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Master Yarışları, 7 Temmuz Pazar günü Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle İzmit ilçesindeki Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yapılacak yarışlara, 20 kulüpten 500'e yakın sporcu katılacak.

Saat 09.00'da başlayacak yarışlar kadın, erkek ve karışık takım klasmanlarında; tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında düzenlenecek.