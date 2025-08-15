Türkiye, Letonya'ya Yenildi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Letonya'ya 88-80 mağlup oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-40 geride tamamlayan milliler, parkeden 88-80 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımda 25 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi olurken Letonya'da Markuss Kesteris ise 16 sayı kaydetti.

Milliler, yarın yedincilik maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.