Türkiye, Paris'teki Para Tekvando Grand Prix'sinden 6 madalyayla döndü - Son Dakika
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Türkiye, Paris'teki Para Tekvando Grand Prix'sinden 6 madalyayla döndü

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Türkiye, Paris\'teki Para Tekvando Grand Prix\'sinden 6 madalyayla döndü
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Milli sporcular, Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronzla toplam 6 madalya elde etti. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar gümüş, dört sporcu bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda erkekler 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül, 57 kiloda Gamze Özcan ve 65 kiloda Seçil Er ile erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Los Angeles 2028 yolunda paralimpik sporcularımız yollarına tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en iyi sporcularının mücadelesinde Paris'ten 6 madalya ile dönüyoruz. Bu başarılar daha büyük hedeflerin birer adımı. Tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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