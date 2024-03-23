Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 30. Hafta Maç Sonuçları

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.