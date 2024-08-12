Türkiye, Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Spor

Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 6 madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Banja Luka kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcuların 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Erkekler 57 kiloda Batuhan Çevik'in altın, 66 kiloda Hakan Can Karakoç'un gümüş madalya aldığı aktarıldı. Kızlarda ise 38 kiloda Aleyna Eylül Yılmaz ve 42 kiloda Saliha Ceylin Pehlivan'ın gümüş, 46 kiloda Sudem Temuçin ve 70 kiloda Nisa Kaya'nın bronz madalya elde ettiği kaydedildi.