Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, bir puanın kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Altınordu mağlubiyetinden sonra bugün mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktık. Rakibin ve bizim eksik oyuncularımız vardı. Maç arzu ettiğimiz gibi başlamadı, topu yavaş çevirdiğimiz, üretmekte zorlandığımız, kaybettiğimiz bir topla yediğimiz geçiş golü maçı zor hale soktu. Üretebilmek adına ciddi efor ortaya koyduk. Üretkenlik konusunda çok yeterli olmadığımız bir maç oldu. İkinci yarı yüklendiğimiz dakikalarda penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Yeterli süremiz vardı. Değişikliklerle hücumcu oyuncuları oyuna dahil ettik ama rakip sert savunma yaptı. Bugüne kadar oynadıkları düzen dışında oynamaları sert savuna yaparak beşli savunma oynamaları üretkenliğimize engel oldu. Bireysel oyuncu performansımızın yukarıya çıkması gerek. Bu anlamda genel olarak takım standartının altında kaldık. Üzgünüz, bir puan beni mutlu etmedi. Her ne kadar geriden gelip puan alsak da bu puan mutlu etmedi. Kalan hafta sayısı 7, öndeyiz hala. Kalan 7 haftayı daha iyi oyunlar ortaya koyarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahanın çok kuru olduğunu belirten Recep Uçar, "Beni tanıyan insanlar herhangi bir puan kaybından sonra mazeret üretmediğimi bilir. Türk futbolunda bazı yasalar çıkartarak iyi hale getirmek istiyoruz. İyi olmasını istediğimiz konulardan biri de sahalarımız. Bugün saha iyi değildi, bahara girdiğimiz dönemde gerekli düzenlemelerin yapılarak sadece sahaların sulanmasının bir takımın inisiyatifine bırakılmaması gerek. Üretemememizin sebeplerinde biri sahanın kuru olmasıydı. Topun hızını yavaşlattı. Oyunumuzun gelişmesini istiyorsak kurallar, kaideler durumlara göre değil, futbol için düzenlenmeli. TFF'den ricamız budur." şeklinde konuştu.