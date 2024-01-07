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TVF'nin Fabrika Voleybol projesi Bingöl'de açıldı - Son Dakika
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TVF'nin Fabrika Voleybol projesi Bingöl'de açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 32. okulunu açtı. Proje, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefliyor. Açılış programına TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve diğer yetkililer katıldı. Aslandaş, Solhan'ın voleybola verdiği değeri vurgulayarak, milli takım oyuncularının yetişeceğine olan inancını dile getirdi. Açılışın ardından çocuklar, spor salonunda ilk antrenmanlarına başladı.

TVF\'nin Fabrika Voleybol projesi Bingöl\'de açıldı
07.01.2024 - 15:42,
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TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) kurulan Fabrika Voleybol'un 32'ncisi, Bingöl'ün Solhan ilçesinde faaliyete geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 32'nci okulunu Bingöl'ün Solhan ilçesinde açtı. Açılış için düzenlenen programa TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kaymakam Muhammed Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programda konuşan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, ilçede milli takım oyuncularının yetişeceğine olan inançlarını dile getirerek, "Solhan, Türkiye genelinde voleybola verdiği değerle, yürüttüğü çalışmalarla ön plana çıkıyor. Biz de Voleybol Federasyonu olarak bu potansiyele destek vermek için her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın spora olan sevgisi ve desteğiyle büyük avantajınız var. Fabrika Voleybol projesi, gençlerin bedensel gelişimini, spor antrenmanları üzerinden destekleyen bir projedir. Federasyon olarak her aşamada gençlerin gelişimini takip edeceğiz" dedi.

Açılışın ardından çocuklar, spor salonunda ilk antrenmanlarına başladı.

Kaynak: DHA
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