U18 Kadın Voleybol Takımımız Balkan Şampiyonu

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, organizasyondaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 25-13, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 3'te üç yaptı ve Balkan Şampiyonasını zirvede tamamladı.

Milli takım, 7-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Endonezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.