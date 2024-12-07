Uçakta Anlık Beste Sevinci - Son Dakika
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Spor

Uçakta Anlık Beste Sevinci

Kocaelispor taraftarları, dönüşte hostes Zeynep'e anlık beste yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

07.12.2024 23:52
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Galibiyet sevinciyle Malatya'dan İstanbul'a uçakla dönen Kocaelispor taraftarı dönüş yolculuğunda takıma başarı dileyen hostes Zeynep'e anlık beste yaptı. Tüm yolcuları gülümseten dakikalarda besteyi yüksek sesle söyleyen Hodri Meydan, "İnşallah Avrupa kupalarına da senin hostes olduğun uçakla gideriz" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 15.hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kocaelispor camiasında yüzler gülüyor. Körfez ekibinin deplasmanda Malatya'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından takımlarını desteklemek için kilometrelerce yol giden Hodri Meydan taraftar grubu, dönüş için uçak yolculuğunu tercih etti. Ancak uçakta yaşanan samimi anlar tüm yolculara tebessüm ettirdi. İstanbul'a dönmek üzere uçağa binen Kocaelispor taraftarına biniş esnasında hostes Zeynep 'Hoş geldiniz' dedi, tebrik etti ve sonraki maçlarında Kocaelispor'a başarı diledi. Hostesin sözleriyle mutlu olan taraftar grubu Hodri Meydan, koltuklarına yerleşir yerleşmez Zeynep Hostes'e beste yaptı ve bir anda yüksek sesle söylemeye başladı.

Saniyeler içinde besteleyip hostese söylediler

Beste söylenmeye başladığında bütün yolcular önce ne olduğunu anlamaya çalıştı, ardından dakikalarca tebessüm etti. Hodri Meydan saniyeler içinde yazdığı ve hep birlikte söylediği bestede 'Bu meslek sana ne kadar da yakışmış, Hodri Meydan seni baş tacı yapmış. Zeynep Geçer, Zeynep Geçer Hodri Meydan seni tek geçer' sözlerine yer verdi. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Kerem Erman, adına anlık beste yaptıkları Zeynep Geçer'e Kocaelispor atkısı hediye ederek, "İnşallah Avrupa kupalarında oynarız. Avrupa'ya da senin hostes olduğun uçakla gideriz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uçakta Anlık Beste Sevinci - Son Dakika

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