Uçar: 'Devam edeceğim, 1 puan değerli' - Son Dakika
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Spor

Uçar: 'Devam edeceğim, 1 puan değerli'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından istifaya yönelik soruları yanıtladı.

22.02.2025 17:15
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- Recep Uçar'dan istifa sorusuna yanıt: "Devam edeceğim"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"Alınan 1 puan değerli"

"Operasyon çekildiğini TFF başkanı da teyit etti"

SİVAS - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor beraberliği sonrası istifa sorusuna yanıt vererek, "Ben devam edeceğim. Yönetimimiz, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben mücadeleye devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bulunduğumuz konum itibarıyla iki takım için de zor bir maçtı. Korkulu rüyayı görmemek adına alınabilecek kötü sonuç iki takımı da etkileyecektir. Aslında kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maçın başında şanssız yediğimiz bir golle 1-0 mağlup başladık. Sonrasında psikolojik olarak çok yıkılmadık ve hemen golü bulduk. Çok iyi bir oyun çıkmadı iki takım adına ilk devre. İkinci yarı daha net kaldığımız bir oyundu. Rakibimiz 10 kişi kalınca oyunun üstünlüğünü elimize aldık. 90'a kadar netlik üretmedik aslında. Bence bizim adımıza şansız başlayan ve şansız bir maç oldu. Aldığımız 1 puan değerli. Neticede Sivas deplasmanından alınan 1 puan değerli. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Sivasspor'a ve Ömer hocaya da canı gönülden başarılar diliyorum" dedi.

"6 maçta çok canımız yandı"

Konyaspor'a operasyon çekildiğini ifade eden Uçar, "Biz Konyaspor olarak gücümüz yettiğince, adaletli bir şekilde bu ligde var olmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar yaşadığımız hakem hatalarını başka bir takım yaşasaydı kolay kolay üstesinden gelemezdi. Operasyon çekildiğini düşünüyorum demiştim geçenlerde basın toplantısında. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da dün katıldığı canlı yayında operasyon çekildiğini teyit etti. Konya köklü bir camiadır ve operasyon çekilemeyecek kadar büyük bir camiadır. 6 maçta çok canımız yandı. Sivasspor'un da çok canı yanıyor. Hakem hatasının her türlüsüne de kabulüz. O gün yaşadığımız şeyler bir hata değil. Bunu ben değil TFF Başkanı da söylüyor. Konyaspor camiası kimsenin operasyon çekemeyeceği kadar büyük bir kulüptür" ifadelerini kullandı.

"Ben aksine daha hırslıyım"

Bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Uçar, "Geçen hafta da benzer sorular geldi. Çok başarılı değiliz ama saydığınız maçlardaki dün TFF Başkanı da teyit etti ki aleyhimize yapılan çok hata var. Konyaspor olarak daha iyi pozisyonda olmamız lazım. Daha iyi yerlerde olmaya çalışacağız. Aksine daha da hırslıyım. Operasyon çekildi dedim ve dünde teyit edildi. Ben devam edeceğim. Yönetimimiz, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kupada da Perşembe günü Galatasaray maçımız var. 1 puan alırsak çeyrek finaldeyiz. Ben mücadeleye devam etmeyi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Son olarak Uçar, maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili de şunları söyledi:

"Çok kötü yönetmedi maçı. Maçı tekrar izleyeceğim. Bazı pozisyonları görmeden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Çok canım yanan bir insanım. Bu ülkede zaten büyük takımlara ilgi gösteriliyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uçar: 'Devam edeceğim, 1 puan değerli' - Son Dakika

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