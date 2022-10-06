Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

Monaco ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında II. Louis Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Grupta 1 galibiyeti bulunan temsilcimiz, Fransa deplasmanında rakibini devirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET

Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

İŞTE İLK 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez