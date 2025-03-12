UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Maçları - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Maçları

UEFA Avrupa Ligi\'nde Rövanş Maçları

Son 16 turu rövanşları yarın oynanacak; Fenerbahçe çeyrek final için zorlu bir mücadele verecek.

12.03.2025 10:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran takımlar çeyrek finale yükselecek.

İstanbul'da oynanan müsabakada İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe de çeyrek finale çıkabilmek için 3 farklı skorla galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın

20.45 Athletic Bilbao - Roma: 1-2

20.45 Lazio - Viktoria Plzen: 2-1

20.45 Eintracht Frankfurt - Ajax: 2-1

20.45 Olympiakos - Bodo/Glimt: 0-3

23.00 Rangers - Fenerbahçe: 3-1

23.00 Lyon - FCSB: 3-1

23.00 Tottenham - AZ Alkmaar: 0-1

23.00 Manchester United - Real Sociedad: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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