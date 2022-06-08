Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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