UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Oynandı
UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Oynandı

13.03.2026 01:14
Son 16 turunda Samsunspor, Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu; Shakhtar Donetsk kazandı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano, Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Oynandı
