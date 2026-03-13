UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.
Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:
Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3
AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3
Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2
Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1
Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4
Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0
