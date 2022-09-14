Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

14.09.2022 22:00
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, E ve F gruplarında birer maç yapıldı.

Milan, E Grubu'na Chelsea galibiyetiyle başlayarak sürprize imza atan Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Giroud'nun (penaltıdan) 45, Saelemaekers'in 47 ve Pobega'nın 77. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Puanını 4'e çıkaran Milan grubun zirvesine yerleşirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk- Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.

Shakhtar Donetsk puanını 4'e yükseltti, Celtic ise ilk puanını aldı.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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