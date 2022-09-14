Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk- Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.

Kaynak: AA

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