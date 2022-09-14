UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, E ve F gruplarında birer maç yapıldı.
Milan, E Grubu'na Chelsea galibiyetiyle başlayarak sürprize imza atan Dinamo Zagreb'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, Giroud'nun (penaltıdan) 45, Saelemaekers'in 47 ve Pobega'nın 77. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Puanını 4'e çıkaran Milan grubun zirvesine yerleşirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.
F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk- Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.
Shakhtar Donetsk puanını 4'e yükseltti, Celtic ise ilk puanını aldı.
Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika