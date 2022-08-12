Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında... - Son Dakika
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Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...

12.08.2022 15:18

Sosyal medyada viral olan görüntüde Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kaldığı otelde bir taraftarın, "Başkanım, Cristiano'yu alın." sözlerine, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." ifadeleriyle cevap verdi.

Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'nun adı eski kulübü Real Madrid ile anılıyordu. Sosyal medyada ortaya çıkan son videoya göre Portekizli yıldızın, İspanyol devine geri dönmesinin imkanı yok.

"CRISTIANO MU? YİNE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Real Madrid taraftarının Perez'e "Başkanım, Cristiano'yu alın" dediği duyuluyor. Perez ise bu talep karşısında Ronaldo'nun ilerleyen yaşına dikkat çekerek, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." ifadelerini kullanıyor.

RONALDO, MANCHESTER UNITED'DA AYRILAMIYOR

Geçen sene Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, İngiliz devinde umduğunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için takımdan ayrılmayı düşünen Portekizli yıldız için ise hiçbir Avrupa devi adım atmıyor. Real Madrid Başkanı Perez'in de bu açıklamalarının ardından Cristiano Ronaldo'nun bu sezon da Manchester United forması giymesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında... - Son Dakika
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