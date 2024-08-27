Uğur Okulları İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Urfaspor'un kalabalık bir savunma anlayışla oynayacağını tahmin ediyorduk. Ligde böyle pek çok maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

1. Lig'de herkesin İstanbulspor'un oyunundan bahsettiğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"İstanbulspor göze hoş gelen futbol oynuyor, maçları izleniyor. Bu, bakalım bizi nereye götürecek. Biz sahaya skor almak, sonuç almak için ya da ligi belli bir yerde bitirmek için çıkmıyoruz. Biz sahaya farklı bir oyun kimliği ortaya koymak için çıkıyoruz. Sonuç bunun arkasından gelecek."

Maçın 63. dakikasında oyuna girdikten sonra 90+6. dakikada takımının 3. golünü atan Diarra hakkında ise Korkmaz, "Oyuna giren Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. 3 haftadır bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. İki haftadır ona takımın oyununu anlatıyoruz ve bugün çıktı golünü attı. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri: "Oyuncularım elinden geleni yaptı"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise "Biz yeni bir takımız. Geç kurulan, geç kamp yapan bir takımız. Zaman zaman bunun problemini yaşıyoruz. Transferlerimiz de geliyor. Bazı oyuncular deneyim açısında bu ligde ilk defa oynuyorlar. Oyuncularım elinden geleni yaptı ve onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakeme iki tarafında tepki gösterdiğini ifade eden Sözeri, mağlubiyeti hakeme bağlamadığını ama hakemin performansını beğenmediğini dile getirdi.

Sözeri, "İki takım da hakem performansından memnun değildi. Artık biz de çileden çıktık. İki takım da tepki gösteriyorsa burada bir sıkıntı vardır. Saçma sapan kararlar. Hakem performansları böyle olursa, sezonun başındayız. Bu hakem performansları bu lige yetmez. Kendisine öz eleştiri yapsın." diye konuştu.