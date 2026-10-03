Uluslar Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 yendi, puanı 6 oldu - Son Dakika
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Uluslar Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 yendi, puanı 6 oldu

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HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. hafta maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. Maç sonunda İngiltere 6 puana yükselirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı gol yağdırdı. İngilizler rakibini 7-0'lık tarihi skorla mağlup etti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. hafta maçında Hırvatistan ile İngiltere, HNK Rijeka Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken, 21'de Jude Bellingham, 39'da Gordon ve 45'te Bukayo Saka ile golleri buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Teknik Direktör Slaven Bilic, 2. yarıya 3 değişiklik ile başladı. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin 2, İngiltere'nin 5. golüne imza attı. Saka, 68'de skoru 6-0'a getirirken, 87. dakikada Morgan Rogers, fileleri havalandırdı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, mücadeleden 7 gollü galibiyetle ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: İHA
Uluslar LigiHırvatistanHNK RijekaİngiltereFutbolSporSon Dakika

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