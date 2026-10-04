Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 8 maç oynandı, İngiltere Hırvatistan'ı 7-0 yendi - Son Dakika
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Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 8 maç oynandı, İngiltere Hırvatistan'ı 7-0 yendi

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Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında 8 karşılaşma oynandı. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 yendi; İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti, B ve C liglerinde İsviçre, İskoçya, Finlandiya, Belarus, Estonya ile İzlanda kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla devam etti.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers attı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Dünya Kupası şampiyonu İspanya, sahasında Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Morino'nun golleriyle Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Jiri Slama kaydetti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İngiltere: 0-7

İspanya-Çekya: 3-1

B Ligi

1. Grup:

İsviçre-Slovenya: 2-1

Kuzey Makedonya-İskoçya: 0-2

C Ligi

1. Grup:

Finlandiya-Arnavutluk: 2-1

Belarus-San Marino: 4-0

4. Grup:

Estonya-Lüksemburg: 1-0

İzlanda-Bulgaristan: 3-0

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiUluslar LigiHırvatistanFinlandiyaİngiltereİzlandaEstonyaBelarusİsviçreİspanyaSporSon Dakika

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