Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

06.04.2022 18:13
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" Kilis'te sona erdi.

Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" Kilis'te sona erdi.

Beşevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Suriye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sporcuların bulunduğu 400 judocu mücadele etti.

Erkeklerde, ümitler kategorisinde Manisa, yıldızlar kategorisinde İzmir, minikler kategorisinde ise Suriye takımı şampiyon oldu.

Kızlarda ise ümitler kategorisinde Kahramanmaraş, yıldızlar kategorisinde Konya, minikler kategorisinde ise Kilis birinciliği elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle sporcular madalyalarını aldı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaya Dünya Judo Federasyonunun büyük destek verdiğini söyledi.

Müsabakaya katılan bütün sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kaplan, turnuvayla Kilis'in tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

Kaplan, etkinliğin düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti.

Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

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Türkiye, gençlik, Kilis, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi - Son Dakika


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