Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun ikincisi düzenleniyor

13 farklı ilden sporcuların katılım sağlayacağı koşu 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ganiç: Bu koşuya katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sancaktar: 'Unutma unutturma' ya da, o '8 bin 372 metrelik parkurda her bir adımda bir daha asla' diyerek yürüyeceğiz

Gökhan HEBEPCİ - ALİ DANAŞ - İSTANBUL, -

Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını yitirenler için bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.Bu anlamlı koşu öncesinde Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlenen basın lansmanına; Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi Üroloji Hekimi Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, İkiyirmiüç Event Organizasyon Danışmanlık Şirketi Başkanı Ozan Demir ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.Toplantının moderatörlüğünü yapan Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, açılış konuşmasında, "Bu anlamlı etkinlik için burada olan herkese saygılarımı sunuyor ve hoş geldiniz diyorum" dedi. Babaoğlu, daha sonra sözü Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç'e verdi. Ganiç, "Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın 27. yılı dolayısıyla, bu yıl 3 Temmuz'da 2. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nu düzenleyeceğiz. Bu soykırımın her acılı gününde, ya da her sevinçli günümüzde hepinizi bir arada görmek beni çok mutlu ediyor. Bu koşuya katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da, "Geçen sene ilkini düzenledik. Kimsenin yapmadığı bir organizasyona imza attık. Kimsenin kullanmadığı bir dili kullandık. Uluslararası olan spor dilini kullandık. Gördük ki doğru bir karar almışız. 'Unutma unutturma' ya da, o '8 bin 372 metrelik parkurda her bir adımda bir daha asla' diyerek yürüyeceğiz. Burada Boşnak Soykırımı'nın basın lansmanını yapıyoruz ancak, bütün Balkan camiasında, bütün ülkemizin farklı bölgelerinde belki zaman içerisinde büyük soykırımlar yapıldı. Çift yüzlülüğünü de batı medeniyetine vurmak için de bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor ve unutturmamamız gerekiyor" diye konuştu.CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener de, "Bizim için 11 Temmuz 1995, en az 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin soykırıma uğradığı kara bir gündür ve dünya tarihine çalınan kara bir lekedir. Bizler de ata topraklarında yaşayan bu acıyı gerçekten hala yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Maalesef Srebrenica annelerinin de acıları henüz bitmedi. Gözyaşları dinmedi. Bütün dünyada savaşların son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi Üroloji Hekimi Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu ise, toplantıda şu konuşmayı yaptı;"11 Temmuz 1995, 27 yıl oldu. Birleşmiş Milletler tarafından "Güvenli Bölge" ilan edilen ve o dönemde Hollanda askerleri tarafından sözde korunan ismini topraklarından çıkan zengin gümüş madenlerinden alan, Doğu Bosna'da bulunan Srebrenica Bölgesi'nde, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun gözetiminde Sırplar tarafından soykırım suçu işlendi. Oluş şekli, zamanı ve yeri ile dünya tarihinin en karanlık sayfalarından biridir.Srebrenica'da 8 bin 372 kişi işkence yapılarak öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. Bugüne kadar Srebrenica ve çevresinde 94 toplu mezar çıkarıldı ve 6 bin 900 kurbanın kimliği tespit edildi. Bununla birlikte, hala kayıp olan 1700'den fazla kurban için arama devam ediyor.Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz..Avrupa'nın tam ortasında bir ülkenin ve bir milletin var olma mücadelesini; sahip oldukları tüm imkanlarla yok etmeye kararlı güçler ve onların bu vahşetini görmezden gelerek destek verenler unutulmamalı ve unutturulmamalı...2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı Srebrenica'da yaşananların "soykırım" olduğunu resmen kabul etti. Soykırım suçu işlediği gerekçesiyle yargılanan ve cezalandırılan kişi sayısı ancak yetmişleri bulurken, masum insanları katillerine teslim eden Birleşmiş Milletler askerleri ülkelerinde kahraman gibi ödüllendirildiler. Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği olarak geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nda dünyanın en geçerli dillerinden birini kullandık. Spor ile anlattık soykırım acısını, utancını, unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini... 8 bin 372 metrelik parkur, Boşnak Soykırımı'nda yaşamını yitiren her bir masum insanın anısına duyulan saygının bir neticesi olarak ortaya çıktı. Atılan her adımda "bir daha asla" dedik, unutmayacağımızı ve bu farkındalık projeleriyle unutturmayacağımızı haykırdık dünyaya...3 Temmuz 2022'de ikincisini düzenliyoruz. Daha geniş kitleleri aramıza alarak; bu meselenin Boşnakların değil, insanlığın meselesi olduğunun altını bir kez daha kalın kalın çizerek... İlkiyle getirdiğimiz sesin çok daha geniş coğrafyalarda duyulmasına inanarak."PARKUR YEŞİLKÖY İLE BAKIRKÖY ARASINDAİkiyirmiüç Event Organizasyon Danışmanlık Şirketi Başkanı Ozan Demir de, geçen sene ilkini düzenledikleri bu etkinliğe 2 binin üzerinde katılımcı beklediklerini vurgulayarak, "13 farklı ilden sporcuların katılım sağlayacağı koşu 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak. Sporcular, Florya'ya kadar koşarak toplam 8 bin 372 metrelik mesafe kat ettikten sonra başlangıç noktasında yarışı sonlandıracak. Ayrıca koşuya katılan sporseverlere katılım belgesi ve anı madalyası vereceği" şeklinde konuştu.

Lansman, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.