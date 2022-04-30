Ümit Şengül: "İyi bir maç izlettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Şengül: "İyi bir maç izlettik"

30.04.2022 18:43

- Ümit Şengül: "İyi bir maç izlettik" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz" Başakşehir'e sahasında 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından konuştu.

- Ümit Şengül: "İyi bir maç izlettik"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül:

"Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir'e sahasında 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından konuştu. Güzel bir karşılaşma izlettiklerini söyleyen Şengül, kalan maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İki denk takımın mücadelesi olduğunu söyleyen Şengül, "İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya kötü başladık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Geriden çıkarken kaybettiğimiz toplar nedeniyle goller yedik. Sakatlanan 2 stoperimizi ciddi şekilde aradık bu maçta. İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık. Rakibi tebrik ediyoruz. İnanılmaz mücadele edip koşan bir takımımız var. Kalan maçları da kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Maçın ardından yaşanan gerginlikle alakalı da konuşan Şengül, "Oyuncumuzun topu onlara atmasını istedi Emre hoca. Ama ilk yarıda Trezeguet'nin kapıp gittiği topta oyuncusuna bir şey söyledi mi merak ediyorum. Oyuncular da reaksiyon olarak tepki gösterdiler. Bir şeyi eleştirirken önce kendilerine bakacaklar ondan sonra karşı tarafı eleştirecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Ümit Şengül: İyi bir maç izlettik
Ümit Şengül: İyi bir maç izlettik
Ümit Şengül: İyi bir maç izlettik
Ümit Şengül: İyi bir maç izlettik

YORUMLAR
500
Atılay Canel: 'İyi bir takımı yendik' Atılay Canel: 'İyi bir takımı yendik' Erol Bulut: 'İki takım da iyi bir futbol sergiledi' Erol Bulut: 'İki takım da iyi bir futbol sergiledi'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'İyi bir maç izlettik' - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:31 Ali Babacan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 19:20:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Şengül: "İyi bir maç izlettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement