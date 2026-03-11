Ümraniyespor, Erzurumspor'u 3-1 Yendi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Davut Çelik, Cem Özbay, Harun Terin
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 84 Oğuz Yıldırım), Serkan Göksu (Dk. 79 Bardhi), Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 78 Hoti), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 74 Kosoko), Batuhan Çelik
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 74 Fernando), Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 64 Benhur Keser), Crociata (Dk. 64 Sylla), Sefa Akgün (Dk. 74 Adem Kabak), Rodriguez (Dk. 80 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu
Goller: Dk. 62 ve 67 Emre Kaplan, Dk. 73 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+1 Eren Tozlu (Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 89 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.
