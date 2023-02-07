Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan depremle yıkılan Türkiye'ye destek mesajı: Dostlarımı kucaklıyorum - Son Dakika
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Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan depremle yıkılan Türkiye'ye destek mesajı: Dostlarımı kucaklıyorum

07.02.2023 16:35

Ülkemizde meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan da destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından Fatih Terim'le bir fotoğrafını yayınlayan Portekizli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'ye destek mesajında bulundu.

"TÜRK VE SURİYELİ DOSTLARIMI KUCAKLIYORUM"

Deneyimli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum." notuyla bir gönderi paylaştı. Portekizli çalıştırıcıya, Türkiye'den ve Suriye'den de çok sayıda teşekkür mesajı atıldı.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı;

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'nin acısını paylaştı: Dostlarımı kucaklıyorum
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Jose Mourinho, Fatih Terim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan depremle yıkılan Türkiye'ye destek mesajı: Dostlarımı kucaklıyorum - Son Dakika


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