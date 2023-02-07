Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan depremle yıkılan Türkiye'ye destek mesajı: Dostlarımı kucaklıyorum

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'ye destek mesajında bulundu.

"TÜRK VE SURİYELİ DOSTLARIMI KUCAKLIYORUM"

Deneyimli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum." notuyla bir gönderi paylaştı. Portekizli çalıştırıcıya, Türkiye'den ve Suriye'den de çok sayıda teşekkür mesajı atıldı.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı;