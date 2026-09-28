Ünye'de off-road kupasında Güler adına verilen özel kupa Yaşar ve Köseoğlu'nun oldu - Son Dakika
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Ünye'de off-road kupasında Güler adına verilen özel kupa Yaşar ve Köseoğlu'nun oldu

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Ünye\'de off-road kupasında Güler adına verilen özel kupa Yaşar ve Köseoğlu\'nun oldu
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19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. Ayak Yarışları, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlendi. İki gün süren yarışlarda Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası'nı İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu kazandı; genel kategoride de birinci oldular.

19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. Ayak Yarışları, Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlarda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler adına verilen özel kupa sahibini buldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekipler zorlu parkurda mücadele etti. İki gün süren yarışları çok sayıda otomobil sporseveri takip etti.

Organizasyonda verilen 'Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası'nı, pilot İsa Yaşar ve co-pilot Ahmet Köseoğlu kazandı. Yarışlarda S3 kategorisinde İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu birinci, Samet Kaynar ve Mükerrem Toklucuoğlu ikinci oldu. S4 kategorisinde Yasin Özman ve Erkan Ciriş birinci, Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan ikinci, Mırza Nakashidze ve Giorgi Dvitzade ise üçüncü sırada yer aldı.

Genel otomobil kategorisinde ise İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu birinci, Yasin Özman ve Erkan Ciriş ikinci, Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan üçüncü oldu.

Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mehmet Hilmi GülerAhmet KöseoğluKaradenizOtomobilÜnyeOrduSporSon Dakika

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