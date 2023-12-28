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Uşakspor'da ayrılıklar başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alan Uşakspor'da Onur Kıntaş sözleşmesini feshetti. Takımdan ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

Uşakspor\'da ayrılıklar başladı
28.12.2023 - 10:51,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 5 puanla sonuncu sırada tamamlarken son 14 maçta 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Uşakspor'da devre arasında takımdan ayrılıklar başladı. Kırmızı-siyahlılarda Onur Kıntaş alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli sol bek ilk yarıda 9'u ilk 11'de 11 maçta forma giymişti. Baran Okutan'ın daha önce ayrıldığı Uşakspor'da takımdan kopuşların sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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