Uşakspor, eski oyuncusu Yusufhan Çalık'ı Etimesgut'tan sezon sonuna kadar kiraladı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sezon başında Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Uşakspor formasıyla 21 maçta 2 gol ve 5 asist kaydeden oyuncu, takımla antrenmanlara başladı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Uşakspor, sezon başında Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Uşakspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bigaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sezon başında takımdan ayrılarak Uşakspor'un da grubunda yer alan Etimesgut Belediyespor'a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık, yeniden Uşakspor'a döndü. Yusufhan, Uşakspor'un Bigaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Uşakspor formasıyla 21 maçta görev alırken, 2 gol ve 5 asistle oynadı.
Son Dakika › Spor › Uşakspor, eski oyuncusu Yusufhan Çalık'ı Etimesgut'tan sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?