Uşakspor'un rakibi Pendikspor - Son Dakika
Üye Girişi

Uşakspor'un rakibi Pendikspor

04.03.2022 12:28
Uşakspor'un rakibi Pendikspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor yarın lider Pendikspor'un konuğu olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor yarın lider Pendikspor'un konuğu olacak. Pendik Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Mete Sevinç ve Emre Can forma giyemeyecek. Teknik direktör Veli Özdemir, çıkışlarını sürdürmek istediklerini ve Pendikspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.


- Uşak
YORUMLAR
500
Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Play Off, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor'un rakibi Pendikspor - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Uşakspor'un rakibi Pendikspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement