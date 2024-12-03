Valerien Ismael\'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Valerien Ismael, teknik adamlar üzerindeki yük konusunda Eurosport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, siyah-beyazlılardaki dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KALDIRILACAK BİR YÜK DEĞİL"

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde;

"Baskı gittikçe artıyor, çünkü koç özellikle sonuçlar açısından işler iyi gitmediğinde herkesin gazabına uğruyor. Oyunculardan, personelden, yöneticilerden, gazetecilerden ve taraftarlardan tek bir kişiye yönelik muazzam bir beklenti var. Tüm bu stresi, sakin kalmaya çalışarak, kendiniz ve fikirlerinizin netliğiyle yönetmek zorundasınız. Bu kolay değil çünkü işler iyi gitmediğinde herkes çözümün kendisinde olduğunu düşünüyor.

"GUARDIOLA'NIN BAŞINA GELENLER BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

Pep Guardiola'nın başına gelenlerin buzdağının görünen yüzü olduğunu ve bir koçun özellikle işler iyi gitmediğinde duygularıyla ne kadar baş başa kaldığını anlıyoruz. Oyuncuların aşırı yüklenmesi, uzun program hakkında çok konuşuyoruz. Ancak bu aşırı yüklenme, muazzam bir zihinsel strese sahip olan koçlar için de geçerli. Her üç günde bir maç olduğunda asla toparlanamazsınız. Bu yüzden evet, bu konu hakkında konuşmalıyız. Çözümler var, bu açık. Ancak makine olmadığımızın da farkına varmalıyız.

"DESTEK ALMALISINIZ"

Buna ne kadar alışırsanız, o kadar üstesinden gelebilirsiniz. Bir koç olarak başladığınızda, büyük stresi, kendinize çok fazla soru sorduğunuz uykusuz geceleri keşfediyorsunuz. Artık olaylara biraz daha rahat bir perspektiften bakmamız, sakin kalmamız ve her şeyden önce sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yani zihinsel molalar vererek. Önemli olan bir denge bulmak. Sonrasında, yardımcı olabilecek personelinizi unutmadan bir zihinsel koç aracılığıyla destek alabiliriz. Evet, bazen, özellikle de sistemi değiştirmek, oyuncuları değiştirmek, toplantılar düzenlemek, psikologlarla çalışmak, başkanla ve kulübün sahibiyle görüşmek gibi şeyleri denemenize rağmen sonuçlar gelmediğinde. Bir noktada, işler yolunda gitmediğinde, işte o zaman 7/24 düşündüğünüzü hissedersiniz.

"HERKESİN SORUMLULUĞU SİZDE"

Londra'da yaşarken (Ismaël 2023 ve 2024 yılları arasında Championship'te Watford'u çalıştırdı), böyle bir şehirde olmak bana çok yardımcı oldu, çünkü özellikle aileniz sizi görmeye geldiğinde günlük hayattan gerçekten kopabilirsiniz. Sonrasında, bağlantıyı kesmek için birçok çözüm var: meditasyon, yürüyüşe çıkmak, müzik dinlemek, bir enstrüman çalmak, kitap okumak, ailenizle vakit geçirmek, duygularınızı yönetmek için sizi dinleyen biriyle çalışmak.Bir ya da iki saatlik bir zaman dilimi pillerinizi yeniden şarj etmenize yardımcı olur. Daha iyiye gidiyor. Bir koç olarak değiştirebileceğiniz şeyler olduğunu fark ediyorsunuz, taktiksel bir değişiklik yapmak ya da oyuncuları değiştirmek gibi. Ancak bazen, çok fazla hayal kırıklığına neden olsa bile, sahada gerçekleşen ve etkileyemeyeceğiniz oyun gerçekleri var.

"HERKESE HESAP VERMEK ZORUNDASINIZ"

Antrenör olmak için günde kaç saat çalışmak gerekiyor?

Günde saat olarak sayılmıyor. Ben onları saymıyorum. Teknik direktör olduğunuzda herkesten sorumlusunuz.Tek başınasınız ve tüm kulübe hesap vermek zorundasınız.

"HERKESİN PİLİ SİZSİNİZ"

Evet, bir koçun aşırı ısınması bir klasiktir. Siz herkesin pilisiniz. Hayal etmelisiniz: sanki herkes size bağlıymış gibi çünkü herkesin moralini yükseltmek zorundasınız. Her zaman olumlu bir yanınız olmalı ki insanlar söylediklerinize inansın. İşte bu yüzden kendi pillerinizi şarj etmeli ve kendiniz için bir şeyler yapacak bir alan bulmalısınız. İdeal olan aynı zamanda konuşabileceğiniz güvendiğiniz birilerinin olmasıdır. Ekibimde her zaman konuşabileceğim insanlar oldu.

"BEŞİKTAŞ'TAYKEN MECBUR KALDIM"

Sosyal medya koçlar için ek bir yük mü?

Sosyal medya ile birlikte baskı çok daha büyük hale geldi. Bunun biz insanlar için bir hediye olması gerekiyordu ama sonuçta koçların stresini artırmanın yanı sıra kendimize karşı en kötü silah haline geldi. Hepimiz gittikçe hızlanan bu akıntıya kapılmış durumdayız. Örneğin ben Beşiktaş'a geldiğimde (2022'de) Instagram hesabım yoktu. O zamanlar sadece X hesabım vardı. Üç hafta sonra adıma açılmış çok sayıda sahte Instagram hesabı vardı. Bu yüzden resmi hesabımı oluşturmak zorunda kaldım. Kulübe dedim ki: 'Ah, bunu da yapmak zorundayım'. Bana 'evet, aksi takdirde önemli boyutlara ulaşabilecek tartışmalar olabilir' dediler."