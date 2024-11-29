Van Bronckhorst: "Üzücü bir maç oldu"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü bir maç oldu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Bronckhorst, "Üzücü bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Paulista sakatlandı. Rafa ile beraberliği bulduk. İlk yarı bitmeden yemememiz gereken bir gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Penaltı kaçında momentum değişti. Sonrasında üçüncü golü yedik. Hepimiz çok üzgünüz. Şu an iyi değiliz" diye konuştu.

"İlk yarıdaki oyun mücadelenin olmadığı bir oyundu"

Hollandalı teknik adam, normalde Beşiktaş'ın bu olmadığını vurgulayarak, "Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi" ifadelerini kullandı.

"Pes etmeyen bir insanım"

Bir basın mensubunun istifa sorusuna ise Van Bronckhorst, "Şu anda en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı. İyi performans gösteremiyoruz ve bugün de kazanamadık. Bu anlarda eleştiriler olacaktır. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" diye cevapladı. - İSTANBUL