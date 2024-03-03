- Van'da derbi coşkusu
VAN - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından Vanlı sarı-kırmızılı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş karşısında 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı.
Van'ın en işlek noktasında bir araya gelen bazı taraftarlar ise Vanspor lehine tezahürat yaptı.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Tofaş'ı 109-77'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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