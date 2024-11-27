Vardar: Maccabi Maçı Önceliğimiz

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Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'in dün gece görevden alınmasının ardından yaşanan süreçte istifa etmesi gündeme gelen asbaşkan Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv maçı sonrası durumu değerlendireceğini söyledi.

Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe kafile başkanlığı yaparak takımı yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Yaşanan süreçten çok üzgün olduğunu dile getiren Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan'a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." ifadelerini kullandı.