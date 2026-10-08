Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası kutlandı

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Vezirköprü\'de Amatör Spor Haftası kutlandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen program, müdürlük binası önünden 15 Temmuz Şehitler Parkı'na düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam eden etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, sporun disiplin, sorumluluk ve mücadele ruhunu geliştirdiğini vurgulayarak, amatör sporcuların büyük fedakarlıklarla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da Amatör Spor Haftası'nın yalnızca bir kutlama olmadığını belirterek, amatör sporun sağlıklı, ahlaklı ve dinamik bir toplumun oluşmasında önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Amatör sporcu İbrahim Seçgin de emeklilik döneminde başladığı koşunun zamanla tutkuya dönüştüğüne işaret ederek, katıldığı yarışmalarda Vezirköprü'yü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerince farklı spor branşlarının tanıtıldığı istasyonlar oluşturuldu.

Katılımcıların çeşitli sportif etkinlikler sunduğu program, branş tanıtımları ve sportif faaliyetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
VezirköprüEtkinlikSamsunSporSon Dakika

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