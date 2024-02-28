Visca: Hedefimiz Kupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, hedeflerinin kupaya uzanmak olduğunu söyledi.
Visca, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, yarı final için takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.
Oyunu 90 dakika kontrol ettiklerini belirten Visca, "Fazla pozisyona girdik, rakip takıma fazla pozisyon vermedik. Son haftalar yeniden takım ruhu kazanmaya başladık. En önemlisi de o benim için. Turu geçtik ama daha yarı finalde 2 maç var. Hedefimiz kupa ve ligde üçüncü olmak. Doğru yoldayız, inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.
Visca, önceki takımına karşı galibiyet golü attığının hatırlatılması üzerine, "Öncelikle takım olmak önemli, gol atmak, asist vermek herkesi mutlu ediyor ama biliyorsunuz ben takım için oynuyorum. Gol attım, turu geçtik ama devam etmek gerekiyor. Futbolda geçmiş yok." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da oynamaktan gurur duyduğunu vurgulayan kanat oyuncusu, son haftalarda oyun olarak, takım olarak çok iyi gittiklerini ve bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.
Edin Visca, takımdaki genç oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:
"Ben futbola 16 yaşımda başladım, geç başladım. Şu ana kadar futbolu her gün 24 saat yaşıyorum, futbolun değerini biliyorum. O yüzden dediğim gibi doğru yaşamak, bugün gol atıyorsun, asist yapıyorsun ama yarın yeni bir maça çıkıyorsun, her günü doğru yaşamak önemli. Futbol her zaman karşılığını veriyor. Nasıl idmana çıkıyorsan, futbol sana öyle karşılığını veriyor. Kendime iyi bakıyorum, kendimi iyi hissediyorum Trabzon'da. Burada daha çok kupalar kazanmak istiyorum."
"Her hafta bir öncekinden daha iyi gidiyoruz"
Bordo-mavili takımın oynadığı son 5 maçını kazandığı hatırlatılan Bosnalı oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 4 Mart Pazartesi deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Beşiktaş maçında çok iyi oynadık, ondan sonra sonuçlar bizim için dönmeye başladı. Dediğim gibi futbolda özellikle gol atarak herkesi yenmek istiyoruz. Bugünkü gibi, son hafta gibi oyun olarak sabırlı ve planlı oynuyoruz. Her hafta bir öncekinden daha iyi gidiyoruz, ileri gidiyoruz. İnşallah buna devam edeceğiz. Daha 10 maç var, kupada yarı final var, inşallah final olacak. Aynı ciddiyetle Alanya'ya gitmek istiyoruz. Trabzonspor büyük camia. Onun için aynı ciddiyetle takım arkadaşlarımla aynı mantaliteyle pazartesi maça çıkacağız."
Son Dakika › Spor › Visca: Hedefimiz Kupa - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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