Vitraspor, Yalovaspor\'u 2-1 Yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'un 23. haftasında Bozüyük Vitraspor deplasmanda karşılaştığı Yalovaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın ilk yarısında ev sahibi takım Yalovaspor oyuncusu dakika 29. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada te Vitraspor beraberliği Oğuz Tavsamaz'ın attığı golle buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Vitraspor'da, Hakan Demir topu, 56. dakikada ağlara gönderdi ve takımın 2-1 öne geçirdi. Başka gol olmayınca Bozüyük Vitraspor deplasmanda Yalovaspor'u 2-1 yendi.
Bu sonuç karşısında Vitraspor puanını 28'e çıkardı. Vitraspor ligin 24. haftasında sahasında Yeşil Yalovaspor'u ağırlayacak. - BİLECİK
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