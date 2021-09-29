Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yılmaz Duman, Serhat Semiz
Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Ceren Karagöl, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)
Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Boskovic, Ognjenovic, Salihöa Şahin)
Setler: 21-25, 23-25 17-25
Süre: 95 dakika (31, 32, 32)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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