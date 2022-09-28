Kaynak: AA

Arkas Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.