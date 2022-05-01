Weecoins Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika
Üye Girişi

Weecoins Kırklarelispor: 2-2

01.05.2022 17:17
Weecoins Kırklarelispor: 2-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Metin Yalçın (xx) UŞAKSPOR: İbrahim (x) - Mete (xx), Emre Can (x), Şamil (x), Berkay Samancı (xx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 85 Emre), Enes (x) (Dk. 85 Alperen), Resul (xx), Yasin Ozan (xxx), İbrahim Demir (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Metin Yalçın (xx) UŞAKSPOR: İbrahim (x) - Mete (xx), Emre Can (x), Şamil (x), Berkay Samancı (xx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 85 Emre), Enes (x) (Dk. 85 Alperen), Resul (xx), Yasin Ozan (xxx), İbrahim Demir (x) (Dk. 65 Eren x), Eray (x) (Dk. 70 Muhammed x)WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mecit (xx) - Ümit Can (xx), Kemal (xx), Davut (xxx), Muhammet (xx), Enes İslam (x), Furkan (x) (Dk. 90 Emre Keleşoğlu), Serhat (x) (Dk. 60 Batuhan x), Emre Balkı (x) (Dk. 60 Harun xx), Şevki (xx), Enes Karakuş (xx) (Dk. 90 Ali)GOLLER: Dk. 29, Dk. 76 (Pen.) Yasin Ozan (Uşakspor), Dk. 72 Harun, Dk. 74 Emre Can (Kendi kalesine) (Kırklarelispor)SARI KARTLAR: Eray, Emre Can (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası bulunmayan Uşakspor,evinde Weecoins Kırklarelispor'la 2-2 berabere kaldı. Uşakspor 29'uncu dakikada Yasin Ozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Maçın 72'nci dakikasında Harun tabelayı 1-1'e getirirken, 74'üncü dakikada Uşaksporlu Emre Can kendi filelerini sarsarak Kırklarelispor'un 2-1 öne geçmesine neden oldu. Uşakspor yediği ikinci golden 2 dakika sonra penaltı kazandı ve Yasin Ozan atışı gole çevirdi: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf hanelerine 1'er puanı yazdırdı.


YORUMLAR
500
Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor

Kırklarelispor, Yasin Ozan, Emre Can, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Weecoins Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: Weecoins Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement