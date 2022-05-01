Weecoins Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika

STAT: 1 Eylül

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası bulunmayan Uşakspor,evinde Weecoins Kırklarelispor'la 2-2 berabere kaldı. Uşakspor 29'uncu dakikada Yasin Ozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Maçın 72'nci dakikasında Harun tabelayı 1-1'e getirirken, 74'üncü dakikada Uşaksporlu Emre Can kendi filelerini sarsarak Kırklarelispor'un 2-1 öne geçmesine neden oldu. Uşakspor yediği ikinci golden 2 dakika sonra penaltı kazandı ve Yasin Ozan atışı gole çevirdi: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf hanelerine 1'er puanı yazdırdı.