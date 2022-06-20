İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu sezon 27 numaralı formayı giyecek Aguerd için West Ham United, Fransa temsilcisine 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA

West Ham United, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › West Ham United savunma oyuncusu Nayef Aguerd'i transfer etti - Son Dakika

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