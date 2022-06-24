ABD'li Serena Williams ise geçen yıl Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez tekler maçında boy gösterecek. 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Williams, özel davetiyeyle (wild card) katıldığı Wimbledon'da Fransız Harmony Tan ile ilk tur mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Wimbledon, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi - Son Dakika

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