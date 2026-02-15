Yalçın: Beşiktaş Daha Güçlenecek - Son Dakika
Yalçın: Beşiktaş Daha Güçlenecek

15.02.2026 23:33
Sergen Yalçın, yeni transferlerle Beşiktaş'ın güçlendiğini ve her geçen maçta daha iyi olacaklarını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, yeni transferlerle birlikte daha da güçlendiklerini belirterek, "Her geçen maçta daha da iyi hale geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına da değişkenlik gösterdi. Rakibin de, bizim de üstün olduğumuz dakikaların olduğu zor bir maçtı. Başakşehir, iyi bir kadroya sahip. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Bu deplasman her zaman zor olmuştur. Maçın başında oyunumuzu oturtmakta zorlandık. İlk 15- 20 dakikadan sonra oyun bize geçti. İkinci yarının başında oyun bu sefer rakibe geçti. Fakat golü bulduk ve dengeyi sağladık. Genelde son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybediyorduk. İşler bu sefer bize döndü. Oyuncularımın performansından memnunum. Her geçen maçta daha da iyi hale geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Orkun, oynamaya ve takıma sahip çıkmaya başladı"

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün performansının sorulması üzerine Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Kendisiyle de maç içerisinde konuştuk. Oyunda kalmayı tercih etti. Avrupa ile burada oyun formatları farklı. Orkun, Süper Lig'e alışmaya başladı. İyi oynamaya ve takıma sahip çıkmaya başladı. Daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Doğru transferler yaptık"

Kış transfer dönemi kadroya katılan yeni oyunculardan memnun olduğunu aktaran Sergen Yalçın, "Yaptığımız transferlerin camiamız için doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın iyi demiyorum sadece, doğru transferler. Son takımı Beşiktaş olacak oyuncular değil kadroya dahil ettiklerimiz. Devre arasında yapılan transferler gönderilen oyuncuların bonservislerine karşılık olarak alındı. Giden ve gelen oyuncuların matematiğini yapınca söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Kalecinin işi gol yemektir"

Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bu çocuk 19 yaşında şampiyon takımın kapısını kolladı. Ersin bugün hatalı oynar, yarın iyi oynar. Unutmayın ki kalecinin işi gol yemektir. Hatalı da yiyebilir, kurtara da bilir. Bugün taraftarımız Ersin'e sahip çıktı. Bundan sonra da öyle gider umarım. Kendi öz kaynak oyuncumuzdur. Taraftarımız her zaman da kendisine sahip çıkmaya devam edecektir. Ben buna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş camiası çok derin bir değişim yaşanıyor"

Göreve başladığı günden itibaren işinin kolay kolay olmadığını söyleyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Beşiktaş camiası çok derin bir değişim yaşıyor. Şimdiden söyleyeyim buna benzer bir değişimi yaz transfer döneminde de yaşamaya devam edeceğiz. İyi giderken eksiklerimizi görmezden gelmiyoruz. İyi mücadele eden genç bir kadroya sahibiz. En önemli tarafı oyuncuların başarıya aç olması. Sadece Beşiktaş'ın değil oyuncuların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Biraz acı çekeceğiz, sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Hep kazanmak üzerine formatlar kuruyoruz. Belki bu sene lig bitimi bizim için çok iyi olmayacak. Fakat sezon başında da devam edecek değişimle umuyorum ki bu camia çok iyi yerlere gelecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor

