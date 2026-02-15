Yankı Erel Monastir'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yankı Erel Monastir'de Şampiyon Oldu

15.02.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Yankı Erel, Monastir Turnuvası finalinde İtalyan rakibini yenerek şampiyon oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde İtalyan Daniele Rapagnetta'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 437 numarası Yankı ile klasmanın 1043. basamağındaki Rapagnetta karşılaştı.

Korttan 1-6, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 10. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: AA

Yankı Erel, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yankı Erel Monastir'de Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan itirafları Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Sevgililer Günü için bin 500 TL’ye erkek arkadaş kiralıyorlar Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 20:01:42. #7.11#
SON DAKİKA: Yankı Erel Monastir'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.