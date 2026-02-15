Milli tenisçi Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde İtalyan Daniele Rapagnetta'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 437 numarası Yankı ile klasmanın 1043. basamağındaki Rapagnetta karşılaştı.
Korttan 1-6, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 10. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Son Dakika › Spor › Yankı Erel Monastir'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?