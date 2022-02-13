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Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu - Son Dakika

Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu

13.02.2022 12:31

- Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

- Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu

DENİZLİ - Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. 'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi. Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor'un evinde ağırlayacağı Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile çıkacağı ilk maç için soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı. Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu
Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu
Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu

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Trabzonspor, Türkiye, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu - Son Dakika Spor


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