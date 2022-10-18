Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

18.10.2022 10:16
Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

34 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içerken görülünce kadro dışı kaldı.

Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen 34 yaşındaki Belçikalı yıldız Radja Nainggolan, maç öncesinde yedek kulübesinde e-sigara içtiği için rezerv takıma gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı bu yüzden süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık" duyurusu yapıldı.

"DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİM"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Nainggolan, yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim" sözlerini kullandı.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark Van Bommel ise henüz bir açıklama yapmadı.

Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
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